Destaque do Flamengo, Pablo Marí pode jogar no Arsenal

O Flamengo corre o risco sofrer uma baixa importante para 2020. Segundo informações do jornalista Tiago Cordeiro, o zagueiro Pablo Marí está na mira do Arsenal e pode retornar ao continente europeu. O defensor visitou a sede do clube nesta semana e comunicou os dirigentes sobre o interesse da equipe inglesa.

A notícia rapidamente tomou conta das redes sociais com um clima de pânico. Muitos torcedores iniciaram uma campanha para o espanhol não deixar a Gávea. “Pelo amor de Deus, diretoria, não pode fazer essa besteira, seja qual dinheiro for, de vender o Pablo Marí”, afirmou um fã. “Pablo Marí não pode sair”, emendou outro torcedor.

Marí chegou ao Flamengo no meio do ano passado como um desconhecido e tomou conta da zaga do Flamengo. Ele custou 1,3 milhões de euros, atualmente cerca de R$ 6 milhões. O defensor pertencia ao Manchester City, mas sempre foi emprestado, atuando por clubes como NAC Breda, da Holanda, e Girona e Deportivo La Coruña, da Espanha.

Para a zaga, o Flamengo conseguiu um reforço de peso na virada do ano. Gustavo Henrique, ex-Santos, foi contratado e seria o substituto natural caso Marí seja liberado.