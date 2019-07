Dani Alves, Filipe Luís e Paquetá vestem camisa do Flamengo após título

Após a Seleção Brasileira faturar sua nona Copa América no último domingo, em vitória por 3 a 1 sobre o Peru no Maracanã, o lateral direito Daniel Alves, escolhido o melhor do torneio, o lateral esquerdo Filipe Luís e o meia Lucas Paquetá vestiram a camisa do Flamengo durante a comemoração do vestiário.

O uniforme foi dado de presente aos atletas pelo presidente do Rubro-Negro, Rodolfo Landim, que foi o chefe da delegação do Brasil durante o campeonato sul-americano.

Com exceção de Paquetá, que foi revelado no clube e disputou 95 partidas pelo Flamengo, nenhum dos atletas jogou no Rubro-Negro. Por outro lado, Filipe Luís não deve seguir no Atlético de Madrid e é visto com bons olhos pela equipe carioca.

“(Se) Voltar ao Brasil, somente para o Flamengo. Sou flamenguista desde pequeno, o Flamengo está num nível que pode brigar por tudo. A maior decisão que tenho que tomar, e é a maior, é estar na Europa ou voltar para o Brasil. Estar na Europa jogando a Champions, que é a maior competição do mundo, ou escolher esse desafio. É o que vou pensar nos próximos dias”, declarou Filipe após o título.

“Como eu falei, acabou agora, primeira coisa é ligar para o dono do Atlético, ver o que a gente pode escolher, o que eles precisam, o que eu preciso. Depois eu vou tomar uns dias e ver com a família o que eu quero. Nos próximos dias, talvez na próxima semana para decidir isso”, avisou.