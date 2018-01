Cruzeiro se aproxima de Mancuello e detalhes separam volante da Toca II

O Cruzeiro está muito próximo de anunciar mais um reforço para a temporada 2018. O volante Mancuello, do Flamengo, deve ser confirmado nas próximas horas como contratação celeste.

A chegada do atleta acontece com aval do técnico Mano Menezes, que pediu a contratação do jogador que praticamente ficou encostado no Flamengo em 2017. Ele, inclusive, fez parte da lista de liberação do Flamengo após o término da temporada.

Inicialmente, o Cruzeiro tentou a contratação por empréstimo. O Flamengo, entretanto, deseja liberar o argentino em definitivo. O investimento que o clube carioca fez por ele foi de US$3 milhões, por 90% dos direitos econômicos do atleta.

A Gazeta Esportiva tentou contato com as partes envolvidas nos tratos, porém, não conseguiu qualquer resposta até a publicação desta reportagem.

Mancuello chegou ao Flamengo em 2016, mas nunca foi unanimidade. No ultimo Brasileirão, inclusive, apenas em quatro oportunidades ele foi titular.