Conmebol decreta W.O ao Flamengo e pune Independiente Medellín após confusão

A Conmebol divulgou, nesta quinta-feira, as providências tomadas sobre a partida adiada entre Flamengo e Independiente Medellín pela Libertadores e dcretou vitória do Rubro-Negro por W.O. Devido a uma confusão causada pela torcida do clube colombiano no estádio Atanasio Girardot, o jogo foi interrompido nos minutos iniciais e os cariocas serão considerados vencedores da partida pelo placar de 3 a 0.

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Além disso, o Independente Medellín também foi punido com a obrigação de atuar com portões fechados em suas próximas cinco partidas como mandante em competições organizadas pela Conmebol (Copa Libertadores ou Sul-Americana).

O clube colombiano também sofreu multas em decorrência dos acontecimentos. A equipe sofrerá uma dedução de $ 116.278,90 do montante a ser recebido pela Conmebol por direitos televisivos e patrocínio. O valor é referente a penalidades e pelos reparos em materiais da entidade.

Apesar disso, o clube de Medellín ainda pode entrar com recurso em até sete dias para contestar a decisão da Conmebol.

Situação do grupo

Com os três pontos referentes ao confronto contra os colombianos, o Flamengo chega aos 13 pontos e garante a primeira colocação do grupo A. O Independente Medellín, por sua vez, permanece com sete pontos somados na segunda colocação do grupo e precisa evitar uma derrota para Estudiantes na última rodada para se classificar às oitavas de final.

Contexto da revolta

Em meio a uma instabilidade geral, o Independiente de Medellín passou por uma troca de treinador após a goleada sofrida pelo Flamengo, de 4 a 1, no Maracanã, no dia 16 de abril. Após Alejandro Restrepo ser substituído de maneira interina por Juan Sebastián Botero, ex-técnico do sub-20 da equipe, o time sofreu uma derrota por 2 a 1 para o Rionegro Águilas, no dia 3 deste mês de maio, e foi eliminado na fase de classificação do Campeonato Colombiano, na 11ª colocação.

Somado ao momento ruim em campo, o acionista majoritário do clube, Raúl Giraldo, foi visto respondendo torcedores e fazendo provocações após a eliminação no campeonato nacional. Na segunda-feira seguinte, Giraldo pediu desculpas publicamente e renunciou ao cargo de liderança no Medellín, o que não impediu os torcedores de prosseguirem com seus protestos na partida de quinta (7), com a intenção de não deixar o jogo contra o Flamengo acontecer.