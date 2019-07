Com show de Arrascaeta, Flamengo goleia o Goiás no Maracanã

O Flamengo mostrou força na estreia de Jorge Jesus em partidas oficiais diante da torcida e goleou por 6 a 1 o Goiás, neste domingo, no Maracanã, pelo Campeonato Brasileiro. Com o resultado, os rubro-negros seguem na terceira posição, com 23 pontos, mas diminuíram a diferença para o líder Palmeiras. Os goianos permanecem com 15 e perderam a chance de se aproximar dos líderes da Série A.

Os cariocas foram melhores durante os 90 minutos e abriram o placar no início, com Arrascaeta. No entanto, o Goiás chegou ao empate com Kayke, após falha de Rodrigo Caio. O Flamengo passou por dificuldade, mas decretou a vitória no fim da etapa inicial, com dois gols de Arrascaeta e um de Bruno Henrique. No segundo tempo, Gabriel marcou duas vezes para dar números finais ao jogo.

Na próxima rodada, os flamenguistas terão pela frente o Corinthians, em São Paulo, no domingo. No mesmo dia, o Goiás vai até Florianópolis para enfrentar o Avaí.

O jogo – Com o apoio da torcida, o Flamengo começou com tudo e quase abriu o placar logo aos dois minutos. Após linda jogada de Rafinha, Gabriel acertou belo chute de fora da área, mas parou em grande defesa de Tadeu. Só que os rubro-negros seguiram na pressão e chegaram ao gol aos cinco minutos. Após boa troca de passes do ataque, a bola chegou em Arrascaeta, que mandou para a rede.

O revés não intimidou o Goiás. Mesmo com o Flamengo empolgado, os visitantes chegaram ao empate aos 11 minutos. Rodrigo Caio falhou e Kayke aproveitou para entrar na área e mandar para gol, sem chance para Diego Alves.

O confronto ganhou em velocidade após o empate. O Flamengo buscou o gol com Bruno Henrique, mas viu o Goiás perder grande chance aos 15 minutos. Após lançamento do goleiro Tadeu, Michael levou a melhor sobre a marcação e acertou a trave. Depois, foi a vez de Barcia arriscar e mandar sobre o travessão.

Os donos da casa mantiveram a postura ofensiva e voltaram a assustar aos 21 minutos. Após bola levantada na área, Bruno Henrique conseguiu a finalização, mas Tadeu estava atento para fazer a defesa.

Por conta do calor no Rio de Janeiro, a arbitragem optou pela parada técnica para que os jogadores pudessem beber água. Depois disso, o Flamengo permaneceu na pressão, mas sofria com a boa marcação do Goiás.

Somente nos minutos finais, os rubro-negros chegaram ao gol. Aos 43 minutos, Trauco cruzou rasteiro e Bruno Henrique chegou dividindo com a zaga. O atacante, no chão, tocou para a rede e contou com a sorte para colocar os donos da casa a frente no placar.

Quando parecia que o jogo iria assim para o intervalo, o Flamengo marcou mais duas vez, aos 45 e 49 minutos, ambas com Arrascaeta. Gabriel cruzou e viu a zaga falhar no momento do corte. A bola chegou no uruguaio, que mandou para o gol. Depois, o meia recebeu passe e tentou o cruzamento, mas viu a bola ir para a rede e deixar os donos da casa com grande vantagem na partida.

Segundo tempo

No segundo tempo, o Goiás tentou esboçar uma reação nos primeiros minutos. O Flamengo segurou a pressão dos visitantes e ampliou o placar na primeira vez que chegou ao ataque com perigo, aos dez minutos. Após longa troca de passes, Arrascaeta cruzou na cabeça de Gabriel, que mandou para a rede.

O revés foi sentido pelos goianos, que passaram a ver o Flamengo dominar novamente o jogo. Os rubro-negros continuaram com a vocação ofensiva e desperdiçaram boas chances com Bruno Henrique e Gabriel. De tanto insistir, os donos da casa chegaram ao sexto gol, aos 35 minutos. Arrascaeta foi lançado na área e tocou para Gabriel na saída de Tadeu. O atacante só teve o trabalho de empurrar para a rede.

Nos minutos finais, a torcida seguiu apoiando o Flamengo, que permaneceu no ataque. Diego quase marcou o sétimo, de bicicleta, mas parou em Tadeu. Gabriel e Vitinho ainda viram o goleiro do Goiás impedir um vexame maior dos visitantes. Mesmo assim, os rubro-negros puderam festejar até o apito final.

FICHA TÉCNICA

FLAMENGO 6 X 1 GOIÁS

Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)

Data: 14 de julho de 2019 (domingo)

Horário: 11h (horário de Brasília)

Árbitro: Caio Max Augusto Vieira (RN)

Assistentes: Guilherme Dias Camilo (Fifa-MG) e Eduardo Goncalves da Cruz (MS)

Renda: R$ 2.218.843,50

Público: 60.847 pagantes

Cartões amarelos: Willian Arão (Flamengo); Geovane e Leandro Barcia (Goiás)

GOLS

FLAMENGO: Arrascaeta, aos 5 e 45 e 49min do primeiro tempo; Bruno Henrique, aos 43min do primeiro tempo; Gabriel, aos 10 e 35min do segundo tempo

GOIÁS: Kayke, aos 11min do primeiro tempo

FLAMENGO: Diego Alves, Rafinha (Rodinei), Rodrigo Caio, Léo Duarte e Trauco; Willian Arão (Cuéllar), Diego, Everton Ribeiro e Arrascaeta; Bruno Henrique (Vitinho) e Gabriel

Técnico: Jorge Jesus

GOIÁS: Tadeu; Daniel Guedes, Yago, Rafael Vaz e Jefferson; Geovane (Léo Sena), Yago Felipe e Giovanni Augusto (Marlone); Michael, Kayke e Leandro Barcia

Técnico: Claudinei Oliveira