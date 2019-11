Campeão pelo Flamengo, Gabigol polemiza: “Santos é o maior do Brasil”

Herói da conquista da Libertadores, com dois gols marcados nos minutos finais, Gabriel Barbosa escreveu seu nome na história do Flamengo. No entanto, o camiseta 9, conhecido por se envolver em polêmicas, concedeu entrevista e lembrou do seu ex-clube, o Santos. Segundo Gabigol, o Peixe é o maior do Brasil.

“De história o Santos é o maior time do Brasil, mas o Flamengo vem chegando. O que eles fizeram pra gente foi algo que nenhum time pode fazer, imagina agora sendo campeão”, comentou.

Caso o Palmeiras não derrote o Grêmio na partida prevista para este domingo, às 16 horas (de Brasília), no Allianz Parque, o Rubro-Negro pode sagrar-se Campeão Brasileiro sem entrar em campo. Descartando essa possibilidade, Gabriel, que vai cumprir suspensão no próximo jogo, lembrou da importância do compromisso contra o Ceará.

“A gente tem jogo quarta-feira, podemos ser campeões brasileiros e ganhar a Tríplice Coroa”, completou.

Por fim, Gabigol falou do próximo objetivo internacional do Flamengo, o Mundial de Clubes. A estreia está prevista para o dia 17 de dezembro, terça-feira, às 15h30 (de Brasília). O adversário será o vencedor do confronto entre Al Hilal, da Arábia Saudita, ou Espérance, da Tunísia.

“Depois, o que a torcida pede que é tentar ganhar o mundo. O Flamengo está sempre acima de todos”, destacou.

A permanência do atacante não está certa para a próxima temporada. Apesar de ter vínculo de empréstimo até o final do ano, o centroavante demonstrou satisfação em defender o Rubro-Negro.

“Sempre fui feliz, sempre gostei do Flamengo, independente de ganhar, perder ou empatar. Sendo criticado ou elogiado, estar no Flamengo é maravilhoso”, finalizou.

