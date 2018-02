Botafogo esquece rixa e libera Engenhão para o Flamengo

O Flamengo anunciou nesta sexta-feira que chegou a um acordo com o Botafogo para jogar no Nilton Santos, o Engenhão, no próximo dia 21 de fevereiro, contra o Madureira, pela Taça Rio, e no próximo dia 28 de fevereiro, contra o River Plate, pela Copa Libertadores da América.

Após soltar um comunicado oficial alegando que o Flamengo não disputaria a final da Taça Guanabara, contra o Boavista, no estádio Nilton Santos, o Botafogo parece ter recuado e preferido selar a paz com o rival carioca. A proibição aos rubro-negros foi divulgada como reação à provocação de Vinícius Júnior ao clube de General Severiano na semifinal da primeira fase do Estadual, vencida pelos flamenguistas por 3 a 1.

Por conta da decisão do Botafogo, o Flamengo acabou optando por disputar a final da Taça Guanabara no estádio Kleber de Andrade, em Cariacica, no Espírito Santo. O retrospecto rubro-negro no local é positivo: são ao todo 13 jogos, em que o clube da Gávea somou nove vitórias, dois empates e apenas duas derrotas.

Reconhecendo a gentileza do Botafogo, o presidente do Flamengo, Eduardo Bandeira de Mello, fez questão de agradecer aos rivais e defendeu a união entre as agremiações cariocas.

“O Flamengo agradece a parceria do Botafogo, entende que esse é um passo que reforça ainda mais a grandeza das duas instituições e demonstra a disposição dos clubes em trabalhar em conjunto pelo bem do futebol do Rio”, afirmou o presidente do Flamengo.