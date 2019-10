Bolsonaro entrega casaco do Flamengo a presidente da China

Jair Bolsonaro é mais um fã do atual estágio do futebol do Flamengo, sobretudo após o massacre desta semana diante do Grêmio no Maracanã. Nesta sexta-feira, o presidente da República levou um casaco do atual finalista da Libertadores e líder do Brasileirão e deu o objeto de presente para o presidente da China, Xi Jinping. O encontro ocorreu no Palácio do Povo, em Pequim, após reunião entre os políticos.

“É o melhor time da atualidade, agora todo o Brasil é Flamengo”, afirmou Bolsonaro ao entregar o presente ao representante chinês.

Ainda por cima, Bolsonaro pediu o apoio dos chineses para o Flamengo ter sucesso na decisão da Libertadores contra o River Plate, da Argentina, em jogo único previsto para 23 de novembro no Chile. “Tenho certeza que veremos 1,3 bilhão de pessoas (chineses) com o Flamengo no mês que vem”, emendou.

Bolsonaro é torcedor de Palmeiras e Botafogo, mas já vestiu recentemente a camisa do Flamengo em jogos realizados em Brasília. Além do agasalho, o presidente da República deu uma gravura de futebol a Xi Jinping, que é um grande fã e já investiu grandes recursos para a modalidade evoluir na China.

