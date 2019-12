Bola de prata e ouro, Gabigol se vê no auge da carreira e crava: “Fla está muito à frente”

Vencedor de duas bolas de prata e uma bola de ouro nesta segunda-feira, na 50ª edição do Prêmio Bola de Prata, Gabigol disse estar no auge da sua carreira passadas as três conquistas que teve com o Flamengo neste ano, além da artilharia do Campeonato Brasileiro, com 25 gols. Unanimidade no País, o atacante não escondeu a satisfação de, enfim, corresponder às altas expectativas que gerou desde quando surgiu para o futebol brasileiro.

“Acho que em termos de números e de títulos, sim. Era o que eu buscava, por isso que fui para o Flamengo, para ser campeão. Obviamente que títulos individuais enriquecem isso, mas o meu objetivo era ser campeão. Muito feliz por ser campeão carioca, brasileiro e da Libertadores. Quem sabe eu possa ter o Mundial também?”, afirmou Gabigol.

Somente nesta temporada, Gabigol balançou as redes 43 vezes. É, de longe, a melhor marca da sua carreira desde que se tornou profissional. Nesta segunda-feira, Gabigol não só levou uma bola de prata por ter sido eleito o melhor centroavante do País como também faturou outra por ter sido o artilheiro do Brasileirão. Como se não bastasse, ele também levou a bola de ouro, prêmio dado ao melhor jogador do Campeonato Brasileiro.

Mas, se engana quem pensa que o Flamengo e Gabigol só colheram os frutos que colheram por conta do alto investimento feito pela diretoria rubro-negra nos últimos meses. Para o camisa 9 mais famoso do Brasil atualmente, o estrelado time de Jorge Jesus vai muito além das altas cifras.

“Obviamente tem o investimento, mas também tem clubes que tem investimentos bons, não tão bons quanto o nosso. Dinheiro não entra em campo. Para buscar o Flamengo tem que treinar bastante, se dedicar, fazer um trabalho diferente do que fizeram neste ano, porque o Flamengo mostrou que está muito na frente não só em investimento, mas também em campo, que é o que interessa”, concluiu.