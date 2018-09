Barbieri considera Flamengo na luta pelo título do Brasileirão

Aliviado pela vitória depois de três resultados ruins, o técnico Mauricio Barbieri disse que o triunfo sobre a Chapecoense foi muito importante porque manteve o Flamengo na briga pelo título brasileiro. O treinador afirmou que a equipe não vinha jogando mal, apesar dos últimos tropeços na competição.

Na entrevista coletiva, Barbieri fez questão de elogiar o desempenho dos volantes Willian Arão e Piris da Motta e não descartou a possibilidade de enfrentar o Corinthians com três jogadores de marcação no meio campo, uma vez que Cuéllar deve voltar a tempo de enfrentar o Timão pela Copa do Brasil.

Barbieri revelou que vinha conversando com o grupo sobre a necessidade de continuar acreditando que os resultados voltariam a acontecer.

“Acho que hoje fomos consistentes, seguros na defesa. E vamos crescer de novo”, afirmou.