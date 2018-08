Barbieri lamenta erros que causaram empate

O técnico Mauricio Barbieri não escondeu a decepção com o empate sofrido pelo Flamengo diante do América-MG, em Belo Horizonte, neste domingo. Na entrevista coletiva, o técnico rubro-negro disse que a equipe estava com o controle da partida, mesmo com dez jogadores, mas cometeu alguns erros que acabaram resultando no segundo gol. Barbieri elogiou o América e disse que a equipe mineira melhorou bastante depois da chegada de Adilson Batista.

O treinador tentou justificar as substituições defensivas e disse que colocou o zagueiro Rhodolfo e o volante Willian Arão para segurar o adversário que estava jogando em casa e buscando o gol do empate. “O Rhodolfo entrou para segurar a bola alta e tivemos chances de matar o jogo em contra-ataque”.

Barbieri também reclamou da arbitragem. O treinador rubro-negro acha que Léo Duarte não cometeu falta no lance que resultou no segundo gol do América. O zagueiro Réver também lamentou o empate diante do América, dizendo que o Flamengo pecou por falta de atenção e acabou sofrendo gols, fato que tem se repetido em algumas partidas.

O jogador disse que o fato de ter ficado com um jogador a menos, por causa da expulsão de Cuellar, não justifica o gol sofrido. “Fica um sabor amargo. Acho que a gente precisa ter um pouco mais de atenção. Temos que rever nossos conceitos porque saímos daqui com um empate com gosto de derrota”, lamentou.

Já Éverton Ribeiro disse que o Flamengo passou a cometer erros de marcação depois de ficar em inferioridade numérica. Para a partida diante do Ceará, no próximo domingo, no Maracanã, o Flamengo não contará com o zagueiro Léo Duarte e o volante Cuéllar, que vão cumprir suspensão.