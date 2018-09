Barbieri já sofre resistência interna no Flamengo

O técnico Maurício Barbieri vem sofrendo com dias complicados à frente do Flamengo. A perda da liderança do Campeonato Brasileiro foi um baque, principalmente porque o time foi com cinco pontos de vantagem para o segundo colocado no recesso da competição para a disputa da Copa do Mundo. A derrota de 2 a 0 para o Cruzeiro em pleno Maracanã no confronto de ida das oitavas de final da Copa Libertadores agravou o quadro. A eliminação no torneio continental só não trouxe ferimentos mais profundos porque o time ganhou por 1 a 0 em Minas Gerais, jogando bem.

Quando a coisa parecia que iria acalmar veio a derrota de domingo passado para o Ceará, por 1 a 0, no Maracanã lotado, que complicou a vida no Brasileirão. Na noite de quarta-feira, a derrota de 2 a 1 para o Internacional, no Rio Grande do Sul, fez o time cair ainda mais na tabela de classificação. Após o jogo, o presidente Eduardo Bandeira de Mello já começou a sofrer pressões internas para uma troca na comissão técnica.

O Flamengo vive ano eleitoral e, em dezembro, a eleição se desenha complicada para Ricardo Lomba, vice-presidente de futebol da atual gestão e candidato de Bandeira de Mello. A oposição está unida e fortalecida, o que deixa os resultados em campo ainda mais necessários.

Em meio a este processo, Barbieri tenta manter a tranquilidade. “Quando os resultados não aparecem é natural que surja a falta de confiança. Nos resta trabalhar para mudar esta realidade a partir de sábado”, analisou Barbieri.

O treinador do Flamengo está se referindo ao duelo contra a Chapecoense, previsto para sábado, às 21h (de Brasília), no Maracanã, pela 24ª rodada do Brasileirão. Para este jogo o treinador terá os reforços do zagueiro Réver, que não enfrentou o Internacional por ter os direitos federativos ligados ao Colorado, e do meia Diego, que cumpriu suspensão, mas segue sem os volantes Lucas Paquetá e Gustavo Cuéllar, que estão servindo, respectivamente, à Seleção Brasileira e a Colômbia em amistosos internacionais. O plantel treina nesta sexta-feira pela manhã e, então, terá a sua escalação definida.