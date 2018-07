Barbieri exalta disposição do Flamengo após vitória em clássico

O treinador Maurício Barbieri disse que o fato de o Flamengo ter marcado os gols muito cedo mostrou o espírito da equipe que entrou para buscar o resultado desde os primeiros minutos. Na entrevista coletiva, o treinador rubro-negro afirmou que o Botafogo mudou sua postura depois de ter sofrido o segundo gol e deu trabalho ao Flamengo.

“Enfrentamos um adversário que é comandado por um técnico competente, que esteve até em Copa do Mundo. O Botafogo mudou o comportamento depois de ter sofrido o segundo gol, mas nós soubemos administrar bem a vantagem”, declarou.

Barbieri explicou a opção por Matheus Sávio, que não vinha tendo oportunidades e disse que decidiu efetivá-lo. na vaga do suspenso Éverton Ribeiro, porque ele vinha tendo um desempenho muito bom nos treinamentos. “Entendemos que ele seria a melhor opção e fico muito feliz pela partida que Matheus Sávio fez”, declarou.

Em relação a falta de gols de Paolo Guerrero, que chegou a ser criticado pela torcida, o treinador explicou que o peruano é um jogador muito dedicado e que facilita a atuação dos seus companheiros. Barbieri disse que Guerrero tem uma função tática importante e que ajuda a prender os zagueiros. “Só o tirei porque ele sentiu a sequência de jogos em razão da inatividade, e caiu um pouco de produção”. pontuou.

Barbieri lembrou que o Flamengo não vencia o Botafogo há quatro anos em Campeonatos Brasileiros e disse que as pessoas exageraram nas críticas quando o time perdeu para o São Paulo, mas que agora é preciso cuidado com os elogios. “Temos que tomar cuidado nos exageros. Estamos felizes com o resultado, mas sempre com os pés no chão. Ainda tem muito campeonato pela frente”, avisou.