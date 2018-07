Barbieri esboça time para choque com o São Paulo

O técnico do Flamengo, Maurício Barbieri, comandou uma atividade tática na manhã desta quarta-feira, no Ninho do Urubu, e deixou visível que já está planejando a equipe que pretende utilizar no duelo contra o São Paulo, no dia 18 de julho, às 21h45 (de Brasília), no Maracanã, no Rio de Janeiro, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. Essa formação é cercada de expectativa pela série de problemas encontrados pelo treinador.

Muitas desfalques vão tornar o time do Flamengo bem diferente daquele que atuou antes do recesso. Isso porque, expulsos no empate por 1 a 1 com o Palmeiras, os volantes Jonas e Gustavo Cuéllar e o atacante Henrique Dourado ficam de fora para cumprirem suspensão. Jonas, inclusive, vem treinando em separado do plantel porque está negociando uma transferência para o futebol da Arábia Saudita.

Por falar em transferências, Barbieri perdeu o meia Vinicius Júnior, que se transferiu para o Real Madrid, e o atacante Felipe Vizeu, que vai defender as cores da Udinese da Itália. O meia Ederson, que já não vinha sendo aproveitado por estar se recuperando de um tumor nos testículos, não teve o contrato renovado.

Em relação ao time, Rômulo e Matheus Sávio devem formar a dupla de volantes, nas vagas de Jonas e Cuéllar, enquanto que o jovem Lincoln, revelado nas categorias de base, treinou entre os titulares. No fim do treino Paolo Guerrero entrou no time. Ele tem contrato até 10 de agosto, mas não sabe se fica. Quem pode jogar contra o São Paulo no comando do ataque é o colombiano Fernando Uribe, principal contratação do segundo semestre. Mas sua estreia depende da regularização de sua documentação, algo pouco provável se levando em consideração que a janela de transferências internacionais abre apenas dois dias antes do jogo com o São Paulo.

Na zaga, Réver, recuperado de lesão na perna direita, volta e vai compor o setor com Léo Duarte. O time que treinou a maior parte do tempo teve: Diego Alves, Rodinei, Léo Duarte, Réver e Renê; Rômulo, Matheus Sávio, Diego, Lucas Paquetá e Éverton Ribeiro: Lincoln.

A atividade foi movimentada por uma disputa cerca de rivalidade e bom humor entre Matheus Sávio e Everton Ribeiro, que disputaram uma partida de fut-mesa. O elenco do Flamengo volta a trabalhar nesta quinta-feira pela manhã.

