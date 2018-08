Barbieri e estratégia começam a ser questionados no Flamengo

O mês de agosto está sendo bem negativo para o Flamengo, que no fim de semana foi derrotado por 2 a 0 pelo Grêmio e viu o São Paulo lhe roubar a liderança do Campeonato Brasileiro. Na quarta-feira, a derrota por 2 a 0 para o Cruzeiro, na rodada de ida das oitavas de final da Copa Libertadores, deixou o time em situação delicada no torneio continental, tratado como prioridade pela atual diretoria. Assim, o técnico Maurício Barbieri e a estratégia utilizada começam a ser questionados.

O fato de o Flamengo não estar preservando o time em algumas ocasiões virou motivo de reclamação para os dirigentes, que não falam abertamente, mas cobram o presidente Eduardo Bandeira de Mello. O mandatário, por sua vez, já tem mantido conversas mais firmes com o seu departamento de futebol, uma vez que ele foi um dos últimos a aceitar a efetivação do atual treinador, confirmada durante o recesso para a Copa do Mundo.

Os jogadores tentam defender a estratégia do comandante.

“Não podemos priorizar, pois no Flamengo todos os jogos são prioridade. Ninguém duvida que vamos precisar ganhar os próximos jogos e por isso mesmo eles serão tratados com a importância devida”, disse o goleiro Diego Alves.

No domingo, às 16h (de Brasília), o Flamengo volta a receber o Cruzeiro no Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ), pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. Um tropeço, dependendo do que acontecer nos demais jogos, pode fazer o Rubro-Negro cair para a terceira colocação, o que aumentaria a pressão. Na quarta-feira, neste mesmo palco, o encontro de volta com o Grêmio pela rodada de volta das quartas de final da Copa do Brasil. Na ida, empate por 1 a 1 em um torneio onde o gol anotado como visitante não vale mais para critério de desempate. Caso o pior aconteça nos dois jogos, a situação de Barbieri ficará insustentável.

O elenco do Flamengo participou nesta quinta-feira de um trabalho regenerativo. Nesta sexta-feira Barbieri começa a definir a escalação para o embate com o Cruzeiro. Mais uma vez ele dificilmente vai preservar jogadores.