Barbieri afirma que classificação foi perdida nos detalhes

Apesar de se mostrar frustrado pela eliminação na Libertadores, o técnico Mauricio Barbieri disse que o Flamengo fez um grande jogo no Mineirão e merecia ter alcançado a classificação. Na entrevista coletiva, o técnico rubro-negro disse que a eliminação doeu, mas que o grupo precisa usar o que aconteceu como lição para as competições que o time ainda tem pela frente.

“Por alguns detalhes, não fizemos o segundo gol. Pela dedicação, pelo que a equipe jogou, está de parabéns”, afirmou o comandante rubro-negro.

Sobre o fato de não ter poupado titulares como fizeram outros clubes, Barbieri disse que essa foi uma decisão de todo o clube, não apenas dele. De acordo com o técnico, o Flamengo tem que entrar com força máxima porque precisa vencer sempre. Ele disse que jogar o peso da eliminação por causa desse decisão de manter o time titular em todos os jogos não seria honesto ou correto.

“Foi uma decisão compartilhada. Nenhum treinador é maior que o clube. E estou convicto de que tomamos a decisão correta”, prosseguiu.

Também na entrevista coletiva, o goleiro Diego Alves disse que de nada adiantaria falar dos erros cometidos pelo Flamengo no jogo do Maracanã. Ele explicou que a derrota no primeiro jogo deu uma grande vantagem ao adversário, mas que o Flamengo merecia ser enaltecido pela atuação no segundo jogo, embora tivesse ficado sem a vaga.

“Lógico que estamos decepcionados, queríamos muito passar”, concluiu.