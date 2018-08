Barbieri admite receio com gol qualificado na Libertadores

O Flamengo perdeu a liderança do Campeonato Brasileiro no fim de semana após perder para o Grêmio e ver o São Paulo vencer o Vasco. No entanto, o foco dos rubro-negros passou a ser a Libertadores, onde a equipe carioca encara o Cruzeiro, nesta quarta-feira, no Maracanã, no duelo de ida pela oitavas de final.

O técnico Maurício Barbieri falou sobre o atual momento da equipe e projetou um grande duelo contra os mineiros.

“Em relação ao último jogo, estamos totalmente recuperados. Sabemos que não fizemos um jogo à altura do que poderíamos e esperávamos. Estamos focados no Cruzeiro, que é um desafio muito grande, atual campeão da Copa do Brasil. Vamos encontrar dificuldades, uma grande equipe, o treinador mais longevo da Série A, com uma forma definida de jogar. Vai ser um grande desafio”, disse.

Barbieri admitiu que o gol qualificado é um motivo de preocupação. Isso porque na Copa do Brasil, o gol fora de casa não é mais critério para classificação.

“A questão do gol qualificado muda um pouquinho o cenário. Temos que ter um cuidado, sem dúvida. O mais importante é o trabalho de estudar, analisar o adversário, onde podem ser vulneráveis. A última Copa do Brasil mostra o equilíbrio entre as equipes”, declarou.

Por fim, o comandante afirmou que dificilmente o Flamengo poderá contar com o atacante Paolo Guerrero, que se recupera de uma lesão na coxa. O peruano chegou a ser acusado de inventar a contusão para não fazer a sétima partida pelo rubro-negro e, assim, não ter condição de acertar com outro clube da Série A.

“O Guerrero está em fase final de recuperação do edema na coxa. O Guerrero está sendo reavaliado e isso o coloca numa condição difícil de ir para o jogo. Não estou descartando, mas é difícil”, finalizou.