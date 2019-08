Balotelli já deu aval para negociação com o Flamengo, diz TV

Depois de contratar os laterais Rafinha e Filipe Luis, o Flamengo pode estar próximo de fechar com outro jogador do futebol europeu. De acordo com o jornalista italiano Gianluca Di Marzio, da emissora Sky Sports, Mario Balotelli já deu o aval para negociar com Marcos Braz e Bruno Spindel, dirigentes rubro-negros.

Mesmo com o fim da janela de transferências, a chegada do atacante italiano não seria um problema. Isso porque, como ele está sem contrato desde que deixou o Olympique de Marselha, poderia assinar com o Flamengo normalmente.

Ainda de acordo com Gianluca Di Marzio, Balotelli inclusive teria se animado com a possibilidade de atuar pelo clube carioca, uma vez que, após jogar a carreira inteira na Europa, gostaria de testar o seu futebol em outros mercados.

A proposta do Flamengo seria de dois anos e meio de contrato, e o atacante italiano ainda viria com o seu irmão, Enock, que atuaria em uma parceria no Boavista.