Balotelli acerta últimos detalhes para assinar com o Flamengo

Depois de uma semana de especulações, Mario Balotelli está muito perto de assinar com o Flamengo. O atacante está há um mês sem time e pode chegar ao Rubro-Negro sem custo de transferência. A diretoria comentou que só se pronunciaria quando tivesse um desfecho oficial, mas o clima na Gávea é de extremo otimismo. A Gazeta Esportiva apurou na noite desta sexta-feira que faltam poucos detalhes para que as duas partes cheguem a um consenso.

Revelado pela Inter de Milão, o atleta de 28 anos teve passagens marcantes por grandes equipes da Europa como o Manchester City, Milan e Liverpool. No Olympique de Marselha, último clube de Balotelli, o centroavante balançou as redes oito vezes em 25 partidas.

Mario tem uma personalidade ímpar, com diversas polêmicas na carreira. Em 2010, o italiano atuava pela Inter quando compareceu à um programa de televisão vestindo a camiseta do maior rival, Milan. Recentemente, o craque pagou R$ 8 mil para um homem se jogar no mar de moto.

Polêmicas à parte, o jogador seria uma das maiores contratações do Campeonato Brasileiro, rivalizando, inclusive, com a recente chegada de Daniel Alves ao São Paulo.

Confira este e outros vídeos em

Mais vídeos em

videos.gazetaesportiva.com

Especial para a Gazeta Esportiva*