Babu aparece em live com camisa do Flamengo e ensina dancinha reproduzida por Gabigol

Quatro colocado no BBB 20, Babu Santana é torcedor declarado do Flamengo. Em uma transmissão ao vivo no seu Instagram, o ator vestiu a camiseta do Rubro-Negro e, a pedido de Anitta, ensinou a dança feita no reality show, que foi reproduzida por Gabigol na partida diante do Botafogo, pela 2ª rodada da Taça Rio.

Ao som de Michael Jackson, Babu ensinou a dança para a cantora.

“Paguei mico pra você, Anitta”, comentou.

Além de Anitta, Maria Ribeiro, Roberta Rodrigues e Cacau Protásio também marcaram presença na live do ator.