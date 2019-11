Autor dos dois gols na decisão, Gabigol comemora “momento histórico”

Autor dos dois gols na vitória sobre o River Plate, Gabigol foi o herói do Flamengo no título da Copa Libertadores da América. E o camisa 9 rubro-negro, artilheiro da competição com nove gols marcados, fez questão de destacar o grande momento de sua carreira e da história do clube carioca.

“Acho que eu poderia falar muitas coisas, mas primeiro quero agradecer a Deus por esse momento especial, que vai ficar guardado para o resto da minha vida. Momento histórico para todos nós, flamenguistas, brasileiros. Agradecer muito à minha família, ao estafe, aos jogadores e à Nação que invadiu o Peru. Muito bom estar aqui do lado de vocês”, disse o atacante à TV Globo.

Gabigol ainda chamou os torcedores para comemorarem o título com o elenco flamenguista em território brasileiro. “Quero convocar todo mundo para amanhã no Rio de Janeiro. Acabou o Rio, o Rio é nosso. Quero convocar todos os flamenguistas, vamos invadir o Rio. Estou esperando vocês lá nas ruas. Comemorem muito!”, completou.

Eleito o melhor jogador do torneio continental, Bruno Henrique foi outro a falar após o jogo decisivo. O camisa 27 exaltou o espírito do Flamengo, que buscou o resultado até o final.

“Adotamos a frase ao longo da temporada: ‘Até o fim’. Não desacreditamos. A gente acreditou, buscou até o minuto final. Não fiz o gol, mas vestir essa camisa, ajudar de alguma forma, a gente fica muito feliz. Pudemos mostrar como o Flamengo é forte”, declarou.

Com o triunfo diante dos argentinos, o Rubro-Negro chegou ao segundo título da Copa Libertadores. A primeira conquista foi na edição de 1981, quando o time comandado por Paulo César Carpegiani e capitaneado por Zico derrotou o Cobreloa, do Chile, na decisão.

