Athletico-PR x Flamengo pelo Brasileirão: onde assistir ao vivo, estatísticas, histórico e escalações

Neste domingo, o Flamengo visita o Athletico-PR em confronto válido pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida está marcada para às 19h30 (de Brasília), na Arena da Baixada, em Curitiba (PR)

Onde assistir ao vivo?

O jogo terá transmissão ao vivo do SporTV (TV fechada) e do Premiere (pay-per-view).

MAIS UM SHOW DA NAÇÃO GARANTIDO! 🔴⚫ Os ingressos para o duelo contra o Palmeiras, no dia 23/05, já estão ESGOTADOS! Vamos lotar nossa casa e fazer aquela festa que só a Maior Torcida do Mundo sabe fazer! ⚠️MAS ATENÇÃO: A semana também é de decisão na Copa Libertadores e você… pic.twitter.com/Ns2d8PVA6b — Flamengo (@Flamengo) May 15, 2026

Como chega o Athletico-PR?

No último compromisso, o Athletico avançou de fase na Copa do Brasil após bater o Atlético-GO nos pênaltis depois de um 0 a 0 no tempo normal.

Na competição nacional, o Furacão está na quinta posição, com 23 pontos. Na última rodada, perdeu para o Vasco por 1 a 0, em São Januário.

Como chega o Flamengo?

O Flamengo vive um momento difícil na temporada. No último jogo, pela Copa do Brasil, o time perdeu para o Vitória no Barradão por 2 a 0 e foi eliminado da competição de maneira precoce.

O Rubro-Negro ocupa a segunda colocação na tabela, com 30 pontos, e uma partida a menos em relação ao líder Palmeiras, que acumula 34.

Prováveis escalações

Provável escalação do Athletico-PR

Santos; Esquivel, Aguirre e Arthur Dias; Benavidez, Jadson, Felipinho e Mendoza; Bruno Zapelli e João Cruz; Kevin Viveros.

Técnico: Odair Hellmann.

Provável escalação do Flamengo

Rossi; Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; De La Cruz e Saúl; Luís Araújo, Carrascal e Samuel Lino; Pedro.

Técnico: Leonardo Jardim.

Arbitragem de Athletico-PR x Flamengo

Árbitro : Lucas Casagrande (PR)

: Lucas Casagrande (PR) Assistentes : Bruno Boschilia (PR) e Victor Hugo Imazu dos Santos (PR)

: Bruno Boschilia (PR) e Victor Hugo Imazu dos Santos (PR) VAR: Pablo Ramon Goncalves Pinheiro (RN)

Veja também:

Todas as notícias da Gazeta Esportiva

Canal da Gazeta Esportiva no YouTube

Siga a Gazeta Esportiva no Instagram

Participe do canal da Gazeta Esportiva no WhatsApp

Próximos jogos

Athletico-PR

Jogo: Remo x Athletico-PR

Competição: Campeonato Brasileiro (17ª rodada)

Data: 24 de maio de 2026 (domingo)

Horário: 16h (de Brasília)

Local: Mangueirão, em Belém (PA)

Flamengo

Jogo: Flamengo x Estudiantes

Competição: Copa Libertadores (5ª rodada)

Data: 20 de maio de 2026 (quarta-feira)

Horário: 21h30 (de Brasília)

Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)

Ficha técnica

Jogo: Athletico-PR x Flamengo

Competição: Campeonato Brasileiro (16ª rodada)

Data: 17 de maio de 2026 (domingo)

Horário: 19h30 (de Brasília)

Local: Arena da Baixada, em Curitiba (PR)