Athletico-PR x Flamengo pelo Brasileirão: onde assistir ao vivo, estatísticas, histórico e escalações

Neste domingo, o Flamengo visita o Athletico-PR em confronto válido pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida está marcada para às 19h30 (de Brasília), na Arena da Baixada, em Curitiba (PR)
Onde assistir ao vivo?
O jogo terá transmissão ao vivo do SporTV (TV fechada) e do Premiere (pay-per-view).
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— Flamengo (@Flamengo) May 15, 2026
Como chega o Athletico-PR?
No último compromisso, o Athletico avançou de fase na Copa do Brasil após bater o Atlético-GO nos pênaltis depois de um 0 a 0 no tempo normal.
Na competição nacional, o Furacão está na quinta posição, com 23 pontos. Na última rodada, perdeu para o Vasco por 1 a 0, em São Januário.
Como chega o Flamengo?
O Flamengo vive um momento difícil na temporada. No último jogo, pela Copa do Brasil, o time perdeu para o Vitória no Barradão por 2 a 0 e foi eliminado da competição de maneira precoce.
O Rubro-Negro ocupa a segunda colocação na tabela, com 30 pontos, e uma partida a menos em relação ao líder Palmeiras, que acumula 34.
Prováveis escalações
Provável escalação do Athletico-PR
Santos; Esquivel, Aguirre e Arthur Dias; Benavidez, Jadson, Felipinho e Mendoza; Bruno Zapelli e João Cruz; Kevin Viveros.
Técnico: Odair Hellmann.
Provável escalação do Flamengo
Rossi; Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; De La Cruz e Saúl; Luís Araújo, Carrascal e Samuel Lino; Pedro.
Técnico: Leonardo Jardim.
Arbitragem de Athletico-PR x Flamengo
- Árbitro: Lucas Casagrande (PR)
- Assistentes: Bruno Boschilia (PR) e Victor Hugo Imazu dos Santos (PR)
- VAR: Pablo Ramon Goncalves Pinheiro (RN)
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Próximos jogos
Athletico-PR
Jogo: Remo x Athletico-PR
Competição: Campeonato Brasileiro (17ª rodada)
Data: 24 de maio de 2026 (domingo)
Horário: 16h (de Brasília)
Local: Mangueirão, em Belém (PA)
Flamengo
Jogo: Flamengo x Estudiantes
Competição: Copa Libertadores (5ª rodada)
Data: 20 de maio de 2026 (quarta-feira)
Horário: 21h30 (de Brasília)
Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)
Ficha técnica
Jogo: Athletico-PR x Flamengo
Competição: Campeonato Brasileiro (16ª rodada)
Data: 17 de maio de 2026 (domingo)
Horário: 19h30 (de Brasília)
Local: Arena da Baixada, em Curitiba (PR)