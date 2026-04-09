Arrascaeta brilha em poucos minutos e comanda vitória do Flamengo na Libertadores

Mesmo atuando por poucos minutos, Giorgian De Arrascaeta foi o principal destaque da vitória do Flamengo por 2 a 0 sobre o Cusco, na noite desta quarta-feira, no Peru, pela estreia da Libertadores. Atual defensor do título, o Rubro-Negro largou com três pontos em um confronto disputado a mais de três mil metros de altitude.

O uruguaio entrou em campo e precisou de apenas 14 minutos para ser decisivo. Arrascaeta marcou um gol, participou intensamente das ações ofensivas e teve aproveitamento máximo nas finalizações: foram três chutes, todos no alvo. Além disso, deu um passe decisivo e manteve alto índice de precisão nos passes, com oito acertos em nove tentativas (89%), segundo dados do Sofascore.



A atuação curta, porém eficiente, foi determinante para confirmar a superioridade do Flamengo fora de casa e controlar o jogo mesmo nas condições adversas da altitude de Cusco. A equipe carioca soube administrar o ritmo da partida e aproveitou suas principais peças técnicas para garantir o resultado.

Com a vitória, o Flamengo soma seus primeiros três pontos no Grupo A e assume a liderança da chave. O Cusco, por sua vez, segue zerado e ocupa a lanterna do grupo. Independiente Medellín e Estudiantes aparecem logo atrás dos cariocas, após empate em 1 a 1 na outra partida da rodada.

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