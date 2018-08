Após derrota, Diego Alves afirma: “Erramos mais do que o normal”

Mesmo com a maioria de seus titulares, o Flamengo acabou derrotado pelos reservas do Grêmio, neste sábado, na Arena, em Porto Alegre. Diferente do que aconteceu na Copa do Brasil, os rubro-negros sofreram com os avanços dos gaúchos e saíram derrotados pelo Campeonato Brasileiro. O goleiro Diego Alves apontou a mudança de postura gremista como um dos fatores do revés.

“O Grêmio veio com uma postura diferente, buscando espaço no contra-ataques. A gente errou mais do que o normal. Erramos passes, ficamos perdidos no campo. E não tivemos agressividade para igualar quando estava 1 a 0”, disse.

O meia Lucas Paquetá seguiu o mesmo discurso do seu companheiro e deu méritos aos donos da casa. “A gente tentou por nosso ritmo de jogo. A equipe do Grêmio veio bem montada, bem fechada. A gente tentou até o final do jogo, infelizmente perdemos. É descansar e pensar na quarta-feira”, declarou.

Com a derrota, o Flamengo pode perder a liderança do Campeonato Brasileiro para o São Paulo. Para isso acontecer, os paulistas precisam vencer o Vasco, neste domingo, no Morumbi. Já os rubro-negros passam a focar na Libertadores, pois recebem o Cruzeiro, nesta quarta-feira, no Maracanã, pelas oitavas de final.