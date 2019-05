Abel Braga pretende anunciar sua saída do Flamengo

O técnico Abel Braga está de saída do Flamengo. O treinador não vem suportando a pressão que tem enfrentando e entende que está vivendo um clima de “fritura” por parte de alguns dirigentes. O estopim foi a reação da diretoria à decisão do treinador escalar reservas na partida do próximo sábado, às 16h (de Brasília), contra o Fortaleza no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ), na abertura da sétima rodada do Campeonato Brasileiro. O treinador tomou esta decisão de olho no choque de volta pelas oitavas de final da Copa do Brasil, previsto para a terça-feira da próxima semana.

Abel Braga está disposto a pedir demissão ainda esta semana. Existe inclusive a dúvida se ele vai dirigir a equipe no sábado. O treinador, porém, pretende conversar bastante com os jogadores antes de anunciar qualquer decisão.

A diretoria do Flamengo foi pega de surpresa com esta situação. Ela tratava a saída de Abel Braga como natural, porém, esperava fazer a troca durante a paralisação das competições nacionais para a disputa da Copa América, em Junho, no Brasil. Até que isso aconteça o time carioca, além dos jogos contra Fortaleza e Corinthians, terá o clássico com o Fluminense e o duelo com o CSA, ambos pelo Brasileirão.

Abel Braga dirigiu o Flamengo em 32 partidas este ano, conquistando 19 vitórias, oito empates e sofrendo apenas cinco derrotas. O time marcou 59 gols e sofreu 19. Ele conquistou o Campeonato Carioca e conseguiu classificar o time para as oitavas de final da Copa Libertadores. Provavelmente já sem Abel Braga dirigindo o time, o elenco flamenguista volta aos treinos nesta quinta-feira pela manhã, em mais um dia de preparação para o duelo contra o Fortaleza.