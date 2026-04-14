Figueirense perde do Maringá em casa e segue sem vencer pela Série C

Na noite desta segunda-feira, o Figueirense foi derrotado por 3 a 1 pelo Maringá, no Estádio Orlando Scarpelli, pela segunda rodada da Série C do Campeonato Brasileiro.
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Situação da tabela
Ainda sem vencer na competição, o Figueirense segue com apenas um ponto e ocupa a 14ª posição. Já o Maringá está com 100% de aproveitamento e é o vice-líder, com seis pontos.
📋 Resumo do jogo
⚫⚪FIGUEIRENSE 1 X 3 MARINGÁ🟢🔵
🏆 Competição: Brasileirão Série C - Rodada 2
🏟️ Local: Orlando Scarpelli, Florianópolis (SC)
📅 Data: 13 de abril de 2026 (segunda-feira)
⏰ Horário: 20h (de Brasília)
Gols
- ⚽ Felipe, aos 11' do 1ºT (Maringá)
- ⚽ Caique Calito, aos 46' do 1ºT (Maringá)
- ⚽ Raí Natalino, aos 40' do 2ºT (Maringá)
- ⚽ Lucas Alves, aos 47' do 2ºT (Figueirense)
Como foi o jogo
Aos 11 minutos de jogo, Felipe aproveitou rebote de finalização no travessão e marcou de voleio para o Maringá. Na reta final do primeiro tempo, aos 46, Negueba passou para Caique Calito, que, dentro da área, limpou o marcador e ampliou.
Na segunda etapa, aos 40 minutos, Raí Natalino recebeu lançamento de Bruno Cheron, driblou o goleiro Fabrício na intermediária e teve campo aberto para fazer o terceiro do Maringá. Aos 47, Lucas Alves apareceu na pequena área para diminuir para o Figueirense.
Próximo jogos
⚫⚪Figueirense⚪⚫
⚔️ Jogo: Figueirense x Botafogo-PB
🏆 Competição: Brasileirão Série C - Rodada 3
📅 Data: 19 de abril de 2026 (domingo)
⏰ Horário: 18h30 (de Brasília)
🏟️ Local: Estádio Orlando Scarpelli
🟢🔵Maringá🔵🟢
⚔️ Jogo: Maringá x Brusque
🏆 Competição: Brasileirão Série C - Rodada 3
📅 Data: 20 de abril de 2026 (segunda-feira)
⏰ Horário: 20h (de Brasília)
🏟️ Local: Estádio Willie Davids