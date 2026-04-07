Apostas

Figueirense arranca empate do Ypiranga na estreia pela Série C do Brasileiro

Imagem ilustrativa para a matéria
Foto: Divulgação / Ypiranga FC
Redação foto de perfil

Da Redação em São Paulo, SP

Publicado 06/04/2026 às 22:55

Na noite desta segunda-feira, com gol nos minutos finais, o Figueirense foi buscar o empate por 1 a 1 contra o Ypiranga, pela primeira rodada da Série C do Brasileirão, no Estádio Colosso da Lagoa.

Veja também:
Todas as notícias da Gazeta Esportiva
Canal da Gazeta Esportiva no YouTube
Siga a Gazeta Esportiva no Instagram
Participe do canal da Gazeta Esportiva no WhatsApp

Situação da tabela

Com o empate registrado na cidade gaúcha de Erechim, Ypiranga e Figueirense marcam seus primeiros pontos na tabela de classificação do torneio nacional.

📋 Resumo do jogo 

🟡🟢YPIRANGA 1 X 1 FIGUEIRENSE⚪⚫

🏆 Competição: Brasileirão Série C - Rodada 1
🏟️ Local: Colosso da Lagoa, Erechim (RS)
📅 Data: 6 de abril de 2026 (segunda-feira)
Horário: 20h (de Brasília)

Gols

  • ⚽ Danielzinho, aos 20' do 2ºT (Ypiranga)
  • ⚽ Léo Maia, aos 39' do 2ºT (Figueirense)

Como foi o jogo 

 Aos 20 minutos do segundo tempo, Danielzinho aproveitou sobra na entrada da área e bateu de primeira. Com desvio no meio do caminho, o goleiro Fabrício não conseguiu fazer a defesa, e o Ypiranga saiu na frente.

O Figueirense conseguiu chegar ao empate aos 39. Após cruzamento de Arthur Henrique pela esquerda, Léo Maia apareceu na área para definir o placar final.

Próximos jogos

🟡🟢Ypiranga🟢🟡

⚔️ Jogo: Itabaiana x Ypiranga
🏆 Competição: Brasileirão Série C - Rodada 2
📅 Data: 12 de abril de 2026 (domingo)
Horário: 19h (de Brasília)
🏟️ Local: Estádio Etelvino Mendonça, Itabaiana (SE)

⚪⚫Figueirense⚫⚪

⚔️ Jogo: Figueirense x Maringá
🏆 Competição: Brasileirão Série C - Rodada 2
📅 Data: 13 de abril de 2026 (segunda-feira)
Horário: 20h (de Brasília)
🏟️ Local: Estádio Orlando Scarpelli, Florianópolis (SC)

Conteúdo Patrocinado