Figueirense arranca empate do Ypiranga na estreia pela Série C do Brasileiro

Na noite desta segunda-feira, com gol nos minutos finais, o Figueirense foi buscar o empate por 1 a 1 contra o Ypiranga, pela primeira rodada da Série C do Brasileirão, no Estádio Colosso da Lagoa.
Situação da tabela
Com o empate registrado na cidade gaúcha de Erechim, Ypiranga e Figueirense marcam seus primeiros pontos na tabela de classificação do torneio nacional.
📋 Resumo do jogo
🟡🟢YPIRANGA 1 X 1 FIGUEIRENSE⚪⚫
🏆 Competição: Brasileirão Série C - Rodada 1
🏟️ Local: Colosso da Lagoa, Erechim (RS)
📅 Data: 6 de abril de 2026 (segunda-feira)
⏰ Horário: 20h (de Brasília)
Gols
- ⚽ Danielzinho, aos 20' do 2ºT (Ypiranga)
- ⚽ Léo Maia, aos 39' do 2ºT (Figueirense)
Como foi o jogo
Aos 20 minutos do segundo tempo, Danielzinho aproveitou sobra na entrada da área e bateu de primeira. Com desvio no meio do caminho, o goleiro Fabrício não conseguiu fazer a defesa, e o Ypiranga saiu na frente.
O Figueirense conseguiu chegar ao empate aos 39. Após cruzamento de Arthur Henrique pela esquerda, Léo Maia apareceu na área para definir o placar final.
Próximos jogos
🟡🟢Ypiranga🟢🟡
⚔️ Jogo: Itabaiana x Ypiranga
🏆 Competição: Brasileirão Série C - Rodada 2
📅 Data: 12 de abril de 2026 (domingo)
⏰ Horário: 19h (de Brasília)
🏟️ Local: Estádio Etelvino Mendonça, Itabaiana (SE)
⚪⚫Figueirense⚫⚪
⚔️ Jogo: Figueirense x Maringá
🏆 Competição: Brasileirão Série C - Rodada 2
📅 Data: 13 de abril de 2026 (segunda-feira)
⏰ Horário: 20h (de Brasília)
🏟️ Local: Estádio Orlando Scarpelli, Florianópolis (SC)