Figueirense anuncia saída de Milton Cruz do comando técnico

A derrota do Figueirense para o CSA na última rodada da Série B foi a gota d’água para a continuidade de Milton Cruz no comando técnico da equipe. Nesta segunda-feira, em comunicado oficial publicado no site, a diretoria do clube catarinense anunciou o desligamento da função de comandante, mas revelou um convite para que o profissional permanecesse no cargo de manager.

“Em reunião realizada na manhã desta segunda-feira (10), comandada pelo presidente Cláudio Vernalha, foi decidido que Milton Cruz não é mais o técnico do Figueirense para o restante da temporada de 2018. Juntamente com o treinador saem o auxiliar Ivan Izzo e o preparador físico José Mário Campeiz. Milton foi convidado pela diretoria para permanecer no clube como manager”, diz o comunicado.

Apesar do convite, Milton Cruz não aceitou a permanência no cargo diretivo no Figueirense por estar disposto a seguir na carreira de treinador. Dessa forma, o clube busca ter de forma oficial um noco comandante até a próxima sexta-feira, quando terá pela frente o São Bento, em duelo da Série B.

“Fui muito feliz aqui no Figueirense, só tenho a agradecer a todos que trabalharam comigo. Os atletas, pelo empenho e dedicação , aos funcionários e membros da comissão técnica por me ajudarem desde o meu primeiro dia, à torcida que nos momentos que teve que cobrar, cobrou, mas o apoio sempre foi muito grande. Mesmo tendo recebido um convite para mudar de função, eu decidi seguir na carreira como técnico, fiz todos os cursos da CBF e vou seguir meu caminho, quero permanecer como treinador”, disse Milton Cruz.

Contratado em agosto de 2017 para evitar o rebaixamento, Milton não só conseguiu manter o clube na divisão de acesso à elite como iniciou 2018 sagrando-se campeão Catarinense. Na competição nacional, porém, não conseguiu manter o bom retrospecto e liderou um time instável dentro de campo, que alternou partidas ruins e outras muito boas, como na vitória sobre o Avaí.

Milton Cruz deixa o comando do Figueirense com um aproveitamento de 55,8% e esteve à beira do campo em 68 jogos, com 31 vitórias, 21 empates e 16 derrotas. Como foi informado, junto ao treinador deixam o clube o auxiliar Ivan Izzo e o preparador físico José Mário Campeiz.