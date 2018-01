Figueirense anuncia Denis e mais dois reforços para 2018

Tido como o goleiro que substituiria Rogério Ceni no São Paulo, Denis decidiu qual será a sua nova casa após nove anos no Morumbi. Nesta terça-feira, o Figueirense anunciou a contratação do ex-tricolor, que chega ainda hoje em Florianópolis para realizar exames médicos e, caso aprovado, assinar contrato com o Furacão.

Além de Denis, outros dois reforços foram anunciados pelo clube. Trata-se de Diego Renan, lateral que defendeu a Chapecoense na última temporada, e Gustavo Ferrareis, meio-campista que estava no Bahia.

Denis chega a Florianópolis para disputar posição com Neto Volpi e Alison. Sem contrato desde o final do último ano, quando seu vínculo com o São Paulo expirou, o goleiro terá o desafio de retomar a titularidade, o que foi perdido em 2017 por conta de suas sucessivas falhas na meta tricolor.

Apesar de se transferir para um clube novo, Denis encontrará conhecidos em Santa Catarina. Milton Cruz, treinador do Figueirense e ex-auxiliar técnico do São Paulo, trabalhou durante anos ao lado do goleiro. Ciente do potencial de seu novo reforço, o comandante do Furacão espera que ele possa desempenhar com a camisa alvinegra aquilo que todos esperavam nos tempos em que jogou no Tricolor paulista.

Em 2016, Denis entrou em campo 68 vezes, ano em que mais atuou por um clube profissional. Já na última temporada, o goleiro chegou a alternar a titularidade com Sidão sob o comando de Rogério Ceni, entretanto, acabou perdendo espaço ao longo do ano e por conta de sua instabilidade dentro das quatro linhas não recebeu uma proposta de renovação de contrato.