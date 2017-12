Figueirense anuncia contratação de Romarinho, filho de Romário

O Figueirense anunciou nesta quinta-feira a contratação de Romarinho, filho de Romário. O atacante assinou contrato para defender o Furacão em 2018 e se apresenta juntamente com o restante do elenco no próximo dia 2 de janeiro para o início da pré-temporada.

Formado nas categorias de base do Vasco da Gama, clube pelo qual seu pai fez história e marcou o milésimo gol da carreira, Romarinho, atualmente com 24 anos, ainda busca se firmar no futebol profissional.

Sem conseguir se firmar na equipe principal do Vasco, Romarinho rodou por Brasiliense, Zweigen Kanazawa, da segunda divisão japonesa, Macaé e Tupi-MG, que chegou até as quartas de final da Série C do Brasileirão e esteve muito próximo de se classificar para a Segundona.

Agora, Romarinho terá uma nova chance de mostrar seu potencial em um clube tradicional do futebol brasileiro. Sob o comando de Milton Cruz, ex-auxiliar técnico do São Paulo, o filho de um dos melhores atacantes da história irá recomeçar a sua carreira.