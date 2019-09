Em crise, Figueirense teria pedido abandono da Série B do Brasileiro

Lanterna da Série B do Campeonato Brasileiro e com acúmulo de R$ 120 milhões em dívidas, o Figueirense teria comunicado oficialmente à CBF, por meio de seu ex-presidente, sobre sua decisão de abandonar a competição. Caso a saída seja concretizada, o clube só poderia voltar a atuar na Série D, após suspensão. O Figueirense rebateu por meio de nota em seu site oficial.

As informações foram divulgadas pelo GloboEsporte.com. Segundo a matéria, a formalização foi realizada no último final de semana pelo presidente da Elephant, Cláudio Honigman, empresa que administra o clube desde 2017. Agora, a entidade avalia a decisão, já que, na última quinta-feira, o Conselho Deliberativo do clube catarinense divulgou um documento informando que o contrato entre clube e empresa teria sido desfeito.

Na última segunda-feira, Francisco de Assis, presidente do Conselho, afirmou que a Elephant não era mais administradora do Figueirense desde a última semana. Ainda segundo a matéria, a CBF vai enviar um comunicação ao Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) para que o caso seja analisado.

Caso o documento seja considerado válido, então o Figueirense estará sujeito ao regulamento do Campeonato Brasileiro, que prevê a suspensão do clube de todas as competições organizadas pela CBF, de base e profissional, e só poderia voltar a atuar após a suspensão a partir da Série D.

Por meio de nota oficial, o Figueirense informou que não foi informado do pedido de abandono feito por Honigman e que “nunca cogitou a desfiliação ou abandono do Campeonato Brasileiro”. Além disso, tranquiliza os torcedores e confirma a partida marcada para esta noite.

Dentro de campo, o clube tem jogo marcado para esta terça-feira, às 21h30 (de Brasília), diante do Bragantino, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. O adversário é o líder da competição, com 45 pontos ganhos, quase o dobro que o Figueirense.

Confira abaixo a nota completa emitida pelo clube:

O Figueirense Futebol Clube informa que não foi comunicado pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF) sobre o pedido feito pelo ex-presidente, Claudio Honigman, de abandonar a disputa do Campeonato Brasileiro.

Nas próximas horas, a equipe jurídica do clube encaminhará à CBF toda a documentação necessária para desmentir a intenção de desistir da disputa. O clube comunica ainda que nunca cogitou a desfiliação ou o abandono do Campeonato Brasileiro. O jurídico do clube analisa o caso.

Tranquilizamos a Nação Alvinegra e informamos que a partida desta noite, contra o Bragantino, no Estádio Orlando Scarpelli, está confirmada. Contamos com a presença e o apoio de nossa imensa e apaixonada torcida.