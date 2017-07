Bem no Figueira, Luidy admite que chegou fora da forma física ao Timão

O atacante Luidy foi o primeiro reforço do Corinthians para a temporada de 2017. O jogador de 21 anos teve destaque com a camisa do CRB na Série B do ano passado, mas nem sequer estreou pelo Alvinegro. Foi preterido na Copa Flórida e acabou sendo emprestado ao Figueirense, durante o Estadual.

Em entrevista exclusiva à Gazeta Esportiva, Luidy admitiu que chegou ao Timão deixando a desejar no aspecto físico, por desequilíbrio muscular, e por isso não teve tantas oportunidades para atuar com a camisa corintiana. “Cheguei abaixo na questão física no Corinthians, o que acabou me prejudicando lá. Mas isso faz parte. Fiz um ótimo trabalho físico com os profissionais lá, que me ajudaram muito a chegar mais preparado para produzir o meu melhor futebol aqui no Figueirense”, disse.

Emprestado até o final do ano, o jogador ainda tem chances de atuar pelo Corinthians e garante que não guarda mágoas por não ter sido utilizado por Fábio Carille. Mesmo com o elenco enxuto e com poucas peças de reposição para o ataque, o treinador campeão paulista não optou por Luidy e preferiu dar espaço aos jogadores da base como Léo Jabá e Carlinhos.

Ainda assim, o atacante rasgou elogios a seu ex-treinador. “O Carille é um grande técnico e ótimo profissional. Está sempre conversando com os atletas, aconselhando, então ele foi importante para o meu crescimento. Não tenho nenhum ressentimento, muito pelo contrário, só tenho agradecimentos ao Corinthians e a ele”, afirmou.

Apesar de não ter tido a oportunidade de mostrar seu futebol na equipe alvinegra de São Paulo, o jogador passou a se destacar defendendo as mesmas cores em solo catarinense. Pelo Figueira, Luidy soma 11 aparições e marcou dois importantes gols no clássico contra o Criciúma, pela sétima rodada da Série B.

Por outro lado, o momento do Figueirense não é dos melhores. O time de Florianópolis está na 17ª colocação da competição, com apenas 12 pontos. Luidy ainda acredita na superação do time, que foi rebaixado da elite do futebol nacional no ano passado. “Acabamos tendo alguns tropeços na competição, mas acredito muito na nossa equipe. Temos jogadores de qualidade e vamos conseguir reagir. Estou feliz e confiante, trabalhando forte no dia a dia, para quando as oportunidades aparecerem, poder fazer o meu melhor”, acrescentou.

A venda de Léo Jabá para o FC Akhmat Grozny abre espaço no Corinthians para o possível retorno do jovem alagoano à equipe paulista. Com Jô e Romero titulares indiscutíveis de Carille, o atacante do Figueirense voltaria para disputar vaga no banco de reservas com Clayson, Clayton e Kazim.

Jogador de velocidade, Luidy prefere atuar pelas pontas do ataque e, com isso, suas chances de atuar aumentariam já que poderia entrar para substituir Marquinhos Gabriel ou Giovanni Augusto, que recuperaram espaço entre os selecionados de Carille, mas ainda podem ser negociados pelo Timão, como aconteceu com Marlone e Guilherme

“Estou focado em trabalhar e evoluir para poder ajudar o Figueirense na temporada. Tenho contrato aqui até o final deste ano, então minha cabeça está aqui, para desempenhar o meu melhor futebol. Ao desempenhar um grande trabalho, as coisas acabam acontecendo naturalmente”, finalizou o camisa 11.

