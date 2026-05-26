EUA anuncia lista de convocados para a Copa do Mundo

Os Estados Unidos, um dos três países anfitriões da Copa do Mundo de 2026, revelaram nesta terça-feira (26) sua lista de 26 jogadores convocados, que conta com os astros Christian Pulisic e Weston McKennie, assim como com diversos jogadores de ascendência mexicana, como Alejandro Zendejas.

O atacante do América, nascido na cidade mexicana de Ciudad Juárez, possui dupla cidadania e já havia atuado em diversas partidas amistosas por 'El Tri' desde 2021.

Zendejas completa um setor ofensivo que também inclui Ricardo Pepi, atacante mexicano-americano que atua atualmente pelo PSV Eindhoven.

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A convocação anunciada pelo argentino Mauricio Pochettino, que fará sua estreia em Copas do Mundo como treinador, foi anunciada em Nova York diante de centenas de torcedores, em um evento que contou com a presença da maioria dos jogadores chamados.

A lista, que havia sido vazada no sábado pelo jornal The Guardian, conta com oito jogadores da Major League Soccer (MLS) e mantém os mesmos destaques que disputaram a Copa do Mundo anterior, no Catar em 2022, quando os EUA foram eliminados nas oitavas de final pela seleção holandesa.

Os defensores Antonee Robinson (Fulham) e Sergiño Dest (PSV Eindhoven), os meio-campistas Tyler Adams (AFC Bournemouth) e Weston McKennie (Juventus), e o atacante Christian Pulisic (Milan) retornam para formar a espinha dorsal de uma equipe encarregada de inspirar uma nação que está investindo pesadamente na expansão do 'soccer'.

Os Estados Unidos darão início à sua campanha em 12 de junho, contra o Paraguai, em Los Angeles, pelo Grupo D, que também inclui a Turquia e a Austrália.

Lista de 26 convocados dos Estados Unidos para a Copa do Mundo:

Goleiros: Matt Turner (New England Revolution/EUA), Matt Freese (New York City/EUA), Chris Brady (Chicago Fire/EUA)

Defensores: Alex Freeman (Villarreal/ESP), Antonee Robinson (Fulham/ING), Sergiño Dest (PSV Eindhoven, HOL), Chris Richards (Crystal Palace/ING), Tim Ream (Charlotte FC/EUA), Max Arfsten (Columbus Crew/EUA), Miles Robinson (FC Cincinnati/EUA), Mark McKenzie (Toulouse/FRA), Joe Scally (Borussia Mönchengladbach/ALE), Auston Trusty (Celtic/ESC).

Meio-campistas: Tyler Adams (Bournemouth/ING), Gio Reyna (Borussia Mönchengladbach/ALE), Weston McKennie (Juventus/ITA), Brenden Aaronson (Leeds United/ING), Sebastian Berhalter (Vancouver Whitecaps/CAN), Cristian Roldan (Seattle Sounders), Malik Tillman (Bayer Leverkusen/ALE)

Atacantes: Ricardo Pepi (PSV Eindhoven/HOL), Tim Weah (Olympique de Marselha/FRA), Christian Pulisic (Milan/ITA), Haji Wright (Coventry City/ING), Folarin Balogun (Monaco/FRA), Alejandro Zendejas (América/MEX)

*Por AFP