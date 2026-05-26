"É o momento de Lamine Yamal", diz De la Fuente às vésperas da Copa do Mundo

O técnico da seleção espanhola, Luis de la Fuente, manifestou nesta terça-feira (26) sua convicção de que a Copa do Mundo de 2026 é a grande oportunidade para que o jovem atacante Lamine Yamal mostre todo seu talento.

"Ele é um garoto muito jovem, tem 18 anos, mas possui uma grande maturidade futebolística e sabe que este é o seu momento", disse De la Fuente durante um café da manhã com a imprensa.

Lamine "está absolutamente empolgado e incrivelmente ansioso", acrescentou o treinador espanhol se referindo ao atacante do Barcelona.

De la Fuente enfatizou que nunca se sabe o que o futuro reserva e, por isso, aconselhou Lamine Yamal a aproveitar ao máximo as oportunidades que surgirem em seu caminho.

"Este é o momento dele. Lamine é muito bom e se tornará ainda melhor à medida que seus companheiros o ajudarem a atuar em um nível mais elevado", afirmou o treinador, que acredita que a Espanha, campeã mundial em 2010, possui "muitos dos melhores jogadores do mundo em diversas posições".

Assim como já havia feito na segunda-feira, De la Fuente mostrou otimismo em relação à recuperação de Lamine da lesão muscular que o deixou fora dos últimos jogos da temporada.

"Com base em nossas projeções atuais, acredito que todos estarão aptos a tempo. Estou muito otimista, acho que estarão disponíveis para a primeira partida", explicou o técnico espanhol, referindo-se tanto a Lamine quanto a outros jogadores, como Nico Williams.

"Agora, avaliaremos se faz sentido ele atuar nessa partida" contra Cabo Verde, em 15 de junho, partida em que a Espanha dará início à sua campanha pela segunda estrela na camisa.

"Em nossa prudência, nosso olhar se estende para além apenas do primeiro jogo [da Copa do Mundo], e até mesmo do segundo", ponderou. "Então, se tivermos que esperar um pouco mais, esperaremos", avisou ele.

De la Fuente descreveu a próxima Copa do Mundo como histórica, "no sentido de que há, realmente, sete, oito ou dez seleções com chances reais de se tornarem campeãs do mundo".

"Acredito que essa circunstância nunca tenha ocorrido antes na história de uma Copa. Estamos entre elas, claro", reconheceu, ao mesmo tempo em que destacava os desafios inerentes a um torneio sediado nos Estados Unidos, Canadá e México.

"Precisamos chegar preparados e mentalmente prontos" para as várias viagens aéreas, que envolverão tempo de recuperação limitado, pouco descanso e altas temperaturas. Porém, "já estamos plenamente cientes disso. Então, não há desculpas".

*Por AFP

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