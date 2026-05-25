Sem jogadores do Real Madrid, Espanha divulga convocados para a Copa do Mundo; veja lista

A seleção espanhola anunciou na manhã desta segunda-feira a lista dos 26 convocados para a Copa do Mundo. Comandada por Luis de la Fuente, a Espanha estreia na competição no dia 15 de junho, contra o Cabo Verde.
Com principal destaque para Lamine Yamal, os nomes da lista demonstram a qualidade de uma das favoritas para erguer a taça. Além do ponta de apenas 18 anos, no meio-campo, a Espanha conta com Pedri, um dos principais nomes do Barcelona, e Rodri, vencedor da Bola de Ouro em 2024. Além deles, o goleiro vencedor do prêmio de Luva de Ouro do Campeonato Inglês dessa temporada, David Raya.
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Luis de la Fuente assumiu o cargo de treinador da Espanha em janeiro de 2023, após o fim da Copa do Mundo de 2022. Desde então, conquistou a Liga das Nações em 2023 e a Eurocopa em 2024.
Algo que chamou a atenção na lista é a falta de jogadores do Real Madrid. Pela primeira vez na história, a seleção espanhola jogará uma Copa do Mundo sem um representante merengue no elenco.
Além de Espanha e Cabo Verde, Arábia Saudita e Uruguai são os outros clubes do Grupo H na Copa do Mundo.
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Lista dos convocados
- Goleiros: Unai Simón (Athletic Bilbao), David Raya (Arsenal) e Joan García (Barcelona);
- Defensores: Cucurella (Chelsea), Grimaldo (Bayer Leverkusen), Cubarsí (Barcelona), Laporte (Athletic Bilbao), Pubill (Atlético de Madrid), Eric García (Barcelona), Marcos Llorente (Atlético de Madrid) e Pedro Porro (Tottenham);
- Meias: Pedri (Barcelona), Fabián Ruíz (PSG), Zubimendi (Arsenal), Gavi (Barcelona), Rodri (Manchester City), Alex Baena (Atlético de Madrid) e Merino (Arsenal);
- Atacantes: Oyarzabal (Real Sociedad), Dani Olmo (Barcelona), Nico Williams (Athletic Bilbao), Yeremy Pino (Crystal Palace), Ferran Torres (Barcelona), Borja Iglesias (Celta de Vigo), Víctor Muñoz (Osasuna) e Lamine Yamal (Barcelona).