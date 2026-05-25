Sem jogadores do Real Madrid, Espanha divulga convocados para a Copa do Mundo; veja lista

A seleção espanhola anunciou na manhã desta segunda-feira a lista dos 26 convocados para a Copa do Mundo. Comandada por Luis de la Fuente, a Espanha estreia na competição no dia 15 de junho, contra o Cabo Verde.

Com principal destaque para Lamine Yamal, os nomes da lista demonstram a qualidade de uma das favoritas para erguer a taça. Além do ponta de apenas 18 anos, no meio-campo, a Espanha conta com Pedri, um dos principais nomes do Barcelona, e Rodri, vencedor da Bola de Ouro em 2024. Além deles, o goleiro vencedor do prêmio de Luva de Ouro do Campeonato Inglês dessa temporada, David Raya.

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Luis de la Fuente assumiu o cargo de treinador da Espanha em janeiro de 2023, após o fim da Copa do Mundo de 2022. Desde então, conquistou a Liga das Nações em 2023 e a Eurocopa em 2024.

Algo que chamou a atenção na lista é a falta de jogadores do Real Madrid. Pela primeira vez na história, a seleção espanhola jogará uma Copa do Mundo sem um representante merengue no elenco.

Além de Espanha e Cabo Verde, Arábia Saudita e Uruguai são os outros clubes do Grupo H na Copa do Mundo.

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Lista dos convocados