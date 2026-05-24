Deportivo La Coruña volta à Primeira Divisão da Espanha

O Deportivo La Coruña retornou à primeira divisão do Campeonato Espanhol ao vencer o Valladolid por 2 a 0 neste domingo, enquanto outro clube histórico, o Zaragoza, caiu para a terceira divisão.

Dois gols do camaronês Bil Nsongo recolocaram o La Coruña na elite do futebol espanhol, da qual estava ausente há oito temporadas.

A equipe galega se juntará ao Racing Santander, campeão da segunda divisão, que empatou em 1 a 1 com o Málaga.

Enquanto Racing e Deportivo comemoravam, o Zaragoza, lanterna do campeonato, foi rebaixado para a terceira divisão após empatar em 1 a 1 com o Las Palmas.

A equipe, que na temporada passada escapou por pouco da queda, precisava vencer e esperar outros resultados para evitar o rebaixamento.

Com isso, o Zaragoza desce mais um degrau após 13 temporadas na segunda divisão, depois de ter disputado sua última campanha na elite na temporada 2012-2013.

VOLVER A PRIMEIRA, PORQUE SOMOS DE PRIMEIRA!!! Lembrade que os xogadores veñen á Fan Zone para celebrar xuntos💙🤍 pic.twitter.com/D4g0yI7USd — RC Deportivo (@RCDeportivo) May 24, 2026

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*Por AFP