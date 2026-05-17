Cuiabá empata com Novorizontino e pode entrar no Z4 da Série B

Na noite deste sábado, o Cuiabá ficou no empate sem gols contra o Novorizontino, na Arena Pantanal, em Cuiabá (MT), pela nona rodada da Série B do Brasileirão.
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Situação da tabela
Com o resultado, o Cuiabá vai a 10 pontos e ocupa a 15ª colocação, mas pode cair para o Z4 ainda nesta rodada. No momento, o time tem dois pontos de vantagem sobre o CRB, 17º colocado. Já o Novorizontino vai a 13 e é o sétimo, empatado em pontos com Goiás e Vila Nova, quinto e sexto, respectivamente.
📋 Resumo do jogo
🟡🟢CUIABÁ 0 X 0 NOVORIZONTINO🟡⚫
🏆 Competição: Brasileirão Série B - Rodada 9
🏟️ Local: Arena Pantanal, Cuiabá (MT)
📅 Data: 16 de maio de 2026 (Sábado)
⏰ Horário: 20h30 (de Brasília)
Como foi o jogo
Aos 13 minutos da segunda etapa, Yamil Asad teve uma boa oportunidade para tirar o zero do placar ao receber na área, mas sua finalização de primeira passou por cima do gol defendido por César, que foi substituído por Jordi na sequência do lance, após sentir dores. Aos 22, o Novorizontino chegou ao ataque com Léo Naldi, que recebeu invadindo a área e chutou para fora.
Próximos jogos
🟡🟢Cuiabá🟢🟡
⚔️ Jogo: Náutico x Cuiabá
🏆 Competição: Brasileirão Série B - Rodada 10
📅 Data: 22 de maio de 2026 (sexta-feira)
⏰ Horário: 19h (de Brasília)
🏟️ Local: Estádio dos Aflitos, Recife (PE)
🟡⚫Novorizontino⚫🟡
⚔️ Jogo: Novorizontino x Chapecoense
🏆 Competição: Copa Sul-Sudeste - Semifinal (ida)
📅 Data: 20 de maio de 2026 (quarta-feira)
⏰ Horário: 19h (de Brasília)
🏟️ Local: Estádio Dr. Jorge Ismael de Biasi, Novo Horizonte (SP)