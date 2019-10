Ricardo Bueno revela que proposta do Ceará por Argel não foi sentida pelo elenco

Em entrevista coletiva concedida, o atacante do CSA, Ricardo Bueno, disse que o interesse do Ceará em Argel Fucks não mexeu com o grupo e que foco no momento é apenas a permanência na Série A.

Na última quarta-feira, quando os atletas já estavam no campo para realizar o treinamento do dia, a diretoria convocou uma reunião de surpresa para comunicar que o Vovô queria contratar o treinador Argel Fucks.

“A gente já tava praticamente preparado para o treinamento, quando o pessoal falou para a gente que teríamos uma reunião e um comunicado a ser feito. Foi bem simples, bem rápido, uma conversa interna. Para nós, tudo dentro dos conformes”, comentou.

O presidente Rafael Tenório que revelou a proposta, mas afirmou que, seja na primeira ou segunda divisão, o planejamento do Azulão conta com Argel.

Dentro da zona de rebaixamento, na 18ª colocação, com 19 pontos em 22 jogos, o CSA volta a campo no próximo domingo, às 19h, em confronto direto com o Avaí, em Maceió.