CSA dispensa Régis após confusão em Maceió

O CSA anunciou, nesta terça-feira, que o lateral Régis, ex-São Paulo, não é mais jogador do clube. O atleta se envolveu em uma confusão em um motel de Maceió e chegou a ser detido pela polícia. A passagem do jogador por Alagoas chegou ao término sem que ele consiga o “recomeço” na carreira após assumir problemas com drogas.

Na madrugada da última segunda-feira, Régis chegou a ser detido pela polícia na entrada em um motel em Maceió. O jogador teria forçado sua entrada, dando chutes no portão. A polícia foi chamada, o jogador detido, mas na sequência liberado, após prestar depoimento, por se tratar de um crime de menor potencial ofensivo.

Régis teve uma curta passagem pelo São Paulo, que terminou em outubro de 2018. Em dezembro, o CSA contratou o lateral, que estava fazendo um bom início de temporada, com dois gols marcados e três assistências. Ele era uma peça chave no esquema do treinador Marcelo Cabo para a disputa da Série A.

Confira a nota oficial do clube: