Cogitado no Flamengo, Marcelo Cabo renova com o CSA

Na tarde desta quinta-feira, o CSA anunciou a renovação de contrato com Marcelo Cabo. Responsável pelo acesso do clube à Série A, o treinador assinou um novo vínculo até o fim de 2019.

Contratado em fevereiro deste ano para substituir Flávio Araújo, Cabo conquistou o Alagoano, encerrando o jejum de uma década sem o título, e garantiu o vice-campeonato da Série B e levou a equipe para a elite nacional, algo inédito para o clube na história dos pontos corridos.

Com o ótimo ano comandando o Azulão, Cabo entrou em pauta no Flamengo. José Carlos Peruano , um dos candidatos à presidência do clube carioca, colocou o nome do treinador como um dos principais para assumir a equipe rubro-negra caso eleito.

Na próxima temporada, o CSA disputará quatro competições: Campeonato Alagoano, Copa do Brasil, Copa do Nordeste e Campeonato Brasileiro, competição a qual o clube não participa de 1986.