Walace é cortado por indisciplina e desfalca o Cruzeiro em estreia na Libertadores

Com pouco espaço no Cruzeiro, Walace não participará da estreia do clube na Copa Libertadores nesta terça-feira. O volante de 31 anos foi cortado da delegação da equipe mineira que viajou ao Equador pela madrugada desta segunda e, portanto, não enfrentará o Barcelona de Guayaquil, às 21h (de Brasília), no Estádio Monumental Banco Pichincha.
A motivação do corte de Walace teria sido um ato de indisciplina. Segundo apurou a Itatiaia, o volante teria tido um conflito com um colega de equipe, em que teria desacatado o companheiro.
Sem Lucas Romero, que sentiu dores na coxa direita na última semana, Walace poderia ganhar a sua primeira oportunidade com Artur Jorge. Agora, ele volta a Belo Horizonte para realizar trabalhos na Toca da Raposa.
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Passagem sem brilho
Até o momento, Walace não correspondeu às expectativas criadas sobre a sua contratação. Ele chegou ao Cruzeiro em julho de 2024, inicialmente para assumir a titularidade no meio de campo, algo que nunca aconteceu.
Ele soma 46 partidas pela Raposa, com apenas um gol marcado. Nesta temporada, ele entrou em campo apenas uma vez e atuou por sete minutos contra o Pouso Alegre, pelo Campeonato Mineiro. Ele até foi relacionado para outras oito partidas em 2026, mas não saiu do banco de reservas em nenhuma.
Próximo jogo
- Barcelona de Guayaquil-EQU x Cruzeiro (primeira rodada da Libertadores)
- Data e horário: 07/4 (terça-feira), às 21h (de Brasília)
- Local: Estádio Monumental Isidro Romero Carbo, em Guayaquil (Equador)