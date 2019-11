Thiago Neves pede desculpas por pênalti perdido em derrota para o CSA

Na noite desta quinta-feira, o Cruzeiro sofreu uma dura derrota para o CSA, no Mineirão, e se complicou na briga contra o rebaixamento no Campeonato Brasileiro. No segundo tempo, a Raposa teve a oportunidade de empatar e crescer na partida em cobrança de pênalti, mas Thiago Neves acabou mandando para fora. Após a partida, o camisa 10 pediu desculpas pela chance desperdiçada.

“Era uma chance grande de empatar o jogo, tentamos de várias formas. A culpa é minha e peço desculpas. O pênalti estava no meu pé, a responsabilidade era minha. Assumo a responsabilidade. Porém ainda temos três jogos para tentar reverter e temos que correr atrás. Agora é ir para o Rio de Janeiro e ganhar o jogo”, declarou o meia em entrevista ao canal Sportv.

O revés em casa alterou os ânimos da torcida cruzeirense, que se exaltou e xingou muito os jogadores depois do apito final. Os atletas da equipe celeste inclusive tiveram dificuldades para descer aos vestiários, já que copos e objetos foram arremessados para dentro do campo.

Com o resultado, o Cruzeiro permanece na zona do rebaixamento, ocupando a 17ª colocação com 36 pontos conquistados. No momento, o Ceará é o primeiro time fora do Z4, com 37. Pela próxima rodada, a Raposa entra em campo na segunda-feira (2), às 20h (de Brasília), quando encara o Vasco em São Januário, no Rio de Janeiro (RJ).