Thiago Neves pede desculpas para corintianos e atleticanos após vídeo polêmico

Na tarde desta sexta-feira, Thiago Neves utilizou suas redes sociais para se desculpar por um vídeo publicado após a conquista da Copa do Brasil pelo Cruzeiro. Na ocasião, o meia, pelo Instagram, postou um vídeo provocando os rivais.

“Para de chorar, galinhada, deixa a gente comemorar. Cachorrada, tá triste? Fica triste não. A gente tá muito feliz”, disse o veterano jogador, logo após conseguir o título.

Veja também:

Thiago Neves provoca Atlético-MG: “Para de chorar galinhada”

“Cachorrada, não fica triste…” Thiago Neves provoca em vídeo no instagram

A frase gerou polêmica tanto entre os torcedores do Atlético-MG quanto pelos do Corinthians, que se sentiram atingidos pela declaração. Na nova postagem, Thiago Neves se retratou e pediu desculpas para ambas as torcidas.

“Bom dia, galera! Primeiro, pra falar pra torcida corintiana que os vídeos e as postagens não têm nada a ver com vocês, não foram pra vocês as provocações. Podem ficar tranquilo quanto a isso, porque respeito demais vocês. E pra torcida do Atlético peço desculpas, porque posso ter exagerado um pouco. Durante a comemoração, vi várias mensagens que não foram legais, me provocando. Acho que com o calor acabei exagerando nas postagens e nos vídeos. Então, respeito demais o Atlético Mineiro, respeito demais a rivalidade entre Cruzeiro e Atlético. Foi no calor da comemoração que, realmente, acabei postando. E vim aqui pra pedir desculpas a todos vocês”, disse o jogador em vídeo publicado em suas redes sociais.