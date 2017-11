Thiago Neves marca, mas não comemora em respeito a Abel

O meia Thiago Neves tem em seu currículo uma bela passagem pelo Fluminense. Talvez por isso ele tenha evitado comemorar o gol, na vitória por 3 a 1 do Cruzeiro sobre o Fluminense, na noite deste domingo, no Mineirão, pelo Campeonato Brasileiro. Mas, segundo o jogador, não. A ausência de vibração ocorreu em respeito ao técnico Abel Braga.

O treinador passou pela perda de um filho em julho de 2018. O jovem Jonh Jonh como era chamado pelos familiares caiu da janela do apartamento, no Rio de Janeiro, motivo pelo qual Neves preferiu não comemorar seu tento.

“Sim, mas mais em respeito ao Abel. Tudo que ele passou com o falecimento do filho, eu o conhecia, eu conheço a esposa dele. Obvio que tenho respeito pelo Fluminense, mas mais pelo Abel”, salientou o camisa 30 do Cruzeiro que ressaltou a capacidade da equipe azul de se superar em campo com a vitória de virada.

“Estou feliz pela minha atuação, não só minha, mas o time inteiro foi bem. Aproveitamos as chances. A equipe se superou , conseguiu crescer dentro do jogo e conseguimos o resultado”, acrescentou.

O treinador e o meia trabalharam juntos no Fluminense, clube que conquistaram o titulo brasileiro de 2012 e, por lá, construíram uma relação de amizade.