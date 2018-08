Thiago Neves já projeta duelo com o Flamengo: “Jogo do ano”

Principal jogador do Cruzeiro, Thiago Neves já começou a pensar no confronto com o Flamengo após a vitória sobre o Fluminense por 2 a 1 neste sábado, no Mineirão, pelo Campeonato Brasileiro. Apesar das oscilações da Raposa no jogo, o meio-campista garantiu que há coisas positivas mostradas contra o Tricolor das Laranjeiras que podem ser levadas para a partida da próxima quarta-feira, contra o Rubro-Negro da Gávea, pelas oitavas de final da Libertadores.

“Acho que o espírito do segundo tempo”, disse Thiago Neves ao Premiere ao ser questionado sobre o que o time poderia levar do jogo contra o Fluminense para o duelo com o Flamengo. “Quarta-feira vai ser assim, pegado, concentração e adrenalina lá em cima. Estivemos abaixo no primeiro tempo, mas na quarta-feira vai estar todo mundo atento porque é o jogo do ano”.

Tido como um jogador com história importante no Fluminense, desta vez Thiago Neves estava do lado contrário e por pouco não balançou as redes contra sua ex-equipe. Já no final da partida, o meia recebeu cruzamento na medida, na entrada da pequena área, dominou de peito, porém, na hora de bater, mandou por cima do gol, desperdiçando uma oportunidade inacreditável.

“Joguei na segurança, tentei bater com o peito do pé pra ela [bola] quicar antes ou ir direto na rede, mas na hora ela pegou em cima do meu pé. O importante é que a gente ganhou”, concluiu Thiago Neves.

Agora, o Cruzeiro volta o foco para a decisão da próxima quarta-feira, pelo jogo de volta das oitavas de final da Libertadores. Na ida, no Maracanã, o time comandado por Mano Menezes surpreendeu e saiu de campo com a vitória por 2 a 0. Para o Flamengo se classificar, terá de vencer os donos da casa por 3 a 0 em pleno Mineirão. Se a Raposa fizer um gol, qualquer triunfo rubro-negro por três gols de diferença garante a vaga aos cariocas. Empate em 2 a 2 leva o jogo para as penalidades.