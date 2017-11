Thiago Neves fala em sonho de Timão em vídeo e dispara: “Flamengo e Corinthians atropelam as outras torcidas”

Um dos principais jogadores do Cruzeiro na temporada, peça importante na conquista do titulo da Copa do Brasil, o meia Thiago Neves assumiu que sempre sonhou em vestir as cores do Corinthians. A revelação ocorreu em entrevista ao canal do Youtube Desimpedidos.

De acordo com o jogador, algumas conversas com o Corinthians aconteceram, mas, na oportunidade, o diálogo não foi para frente e a negociação travou. Além disso, Neves ainda destacou que as torcidas de Flamengo e Corinthians “atropelam” as outras do país.

“Ninguém é bobo, ninguém aqui é otário. Todo mundo sabe que, no Brasil, Flamengo e Corinthians atropelam todo mundo nas torcidas. Eu tenho vontade de jogar no Corinthians. Não é nem por isso (torcida). Sempre tive vontade, a gente conversou um tempo atrás, mas não deu certo”, destacou.

Após a divulgação do vídeo, a repercurssão nas redes sociais foi rápida. Vários corintianos pediram a chegada do jogador. “Eu tô passando raiva com o Rodriguinho por que mesmo?”, questionou um torcedor.

Thiago assinou contrato com o Cruzeiro no inicio de 2017 e foi anunciado como presente de aniversário do clube. Ele tem vínculo com a Raposa até o fim de 2019.