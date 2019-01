“TchauJudas”: Torcida do Cruzeiro comenta saída de Arrascaeta

Com a negociação sacramentada, com a saída de Arrascaeta do Cruzeiro para o Flamengo, acerto divulgado na noite desta terça-feira, resta aos torcedores as comemorações. Pelo lado dos cruzeirenses há alguma revolta pela maneira que o jogador saiu e a hashtag “TchauJudas” virou um dos assuntos mais falados no Twitter Brasil.

A Hashtag alcançou, no momento desta publicação, o quarto assunto mais falado do Brasil. A maior parte dos torcedores irritados com a maneira que tudo aconteceu. Vale ressaltar que o jogador foi comprado junto a um time pequeno do Uruguai, o Defensor, e vendido agora em uma grande operação financeira, que vai render 13 milhões de euros.

Parte da irritação dos celestes foi a maneira que tudo aconteceu, inclusive com o jogador deixando a Toca da Raposa II sem se reapresentar. Um dos torcedores fez uma montagem do atacante Sassá dando um soco na cara de Arrascaeta já com a camisa do Flamengo.

Vale ressaltar, no entanto, que as lamentações cruzeirenses não é maior que a alegria dos flamenguistas. Se a tag Tchau Judas é a quarta mais falada do Twitter, a Tag “Gabigol e Arrascaeta” estava na terceira colocação.