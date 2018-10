Retrospecto do confronto mostra Corinthians em vantagem e Celestes melhores em BH

Cruzeiro e Corinthians se enfrentam, na noite desta quarta-feira, no Mineirão, em confronto válido pela partida de ida das finais da Copa do Brasil. Frente a frente, os paulistas levam vantagem no histórico geral do confronto, mas perdem em Minas Gerais.

Raposa e Timão se enfrentaram 85 vezes no total, com 26 triunfos do Cruzeiro e 38 do Coringão. Foram ainda 21 partidas que terminaram com igualdade. Foram marcados 96 gols pelo time celeste e 115 dos paulistas.

Pela Copa do Brasil, foram 10 jogos: três vitórias do Cruzeiro, cinco do Corinthians e dois empates, com 20 gols mineiros e 18 dos paulistas. Vale destacar, no entanto, que nos mata-matas do torneio nacional, a Raposa leva vantagens em classificações.

Já dentro de Belo Horizonte, o Cruzeiro é superior. As equipes batalharam 40 vezes em território mineiro, sendo 17 triunfos celestes e 16 derrotas. Tiveram ainda sete empates, com 52 gols marcados pela Raposa e 48 sofridos.

Apesar de o Cruzeiro ser considerado favorito, no comparativo entre as duas equipes, Fábio respeita o Corinthians e vê um confronto equilibrado.

“Pelas duas equipes, pela grandeza e tradição vencedora dentro de uma final, se zera tudo o que foi feita antes. São dois jogos onde as duas equipes têm que mostrar o melhor futebol para que possa se concretizar o título. Em uma final se equilibra tudo pela grandeza das equipes e dos jogadores. Tudo será colocado à prova nesses dois jogos, e quem tiver melhor equilíbrio com certeza vai se sobressair e conquistar o título”, finalizou.