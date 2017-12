Por Hudson, Cruzeiro oferece zagueiro ao São Paulo

O Cruzeiro tenta encontrar alternativas que atendam o São Paulo para, enfim, sacramentar a contratação em definitivo do volante Hudson. Desta vez, o nome enviado pela Raposa foi do zagueiro Fabrício Bruno.

A Gazeta Esportiva apurou que é desejo do Tricolor reforçar a defesa. O nome de Manoel foi colocado em pauta, no entanto, sem acordo das partes. Assim, a Raposa enviou para a diretoria paulista o nome do defensor que disputou o Brasileirão pela Chapecoense.

O defensor, no entanto, iria para São Paulo para empréstimo de um ano. Já o volante Hudson ficaria em definitivo na Toca da Raposa II e a multa de 1,5 milhão de euros seria reduzida.

O nome de Fabrício Bruno não muda o pedido pelo atacante Rafael Marques para deixar a Toca da Raposa rumo ao clube Tricolor Paulista, conforme informado pela Gazeta Esportiva nessa terça-feira.

Fabrício Bruno terminou o Campeonato Brasileiro em alta. Ele fez um bom torneio nacional emprestado para a Chapecoense na campanha que levou o time catarinense para a Copa Libertadores de 2018.

Nos bastidores do Cruzeiro, existe a confiança de confirmar a permanência do volante até o fim desta semana. O volante se tornou peça importante do esquema do técnico Mano Menezes no clube azul e o treinador pediu esforços por sua manutenção.