Pedro Rocha lamenta derrota e promete luta do Cruzeiro na última rodada

O Cruzeiro precisava vencer o Grêmo nesta quinta-feira para continuar dependendo de si na luta contra o rebaixamento. A derrota por 2 a 0, entretanto, colocou o time mineiro em situação ainda mais complicada para a última rodada da competição.

Depois da partida, Pedro Rocha lamentou o resultado em Porto Alegre e a lesão de Robinho, que deixou a equipe com um jogador a menos. O atacante ainda prometeu luta na próxima e decisiva partida.

“Esperar um time aguerrido (na última rodada), como foi hoje. No segundo tempo perdemos o Robinho por lesão, eles tiveram a vantagem de um jogador a mais. A gente correu, lutou, eles acharam o primeiro gol. Tentamos, buscamos, mas vai para o último jogo. Vai ser nossa final, o jogo da nossa vida”, disse o atleta em entrevista aos canais Premiere

Com 36 pontos, na 17ª colocação, o Cruzeiro está a dois do Ceará. Para escapar do rebaixamento, na última rodada, a Raposa precisa vencer o Palmeiras no Mineirão e ainda torcer para o time cearense perder para o Botafogo, no Nilton Santos.

